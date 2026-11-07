Kütahya\'da SHM irtibat birimleri dört ilçenin SYDV personeliyle değerlendirildi

Kütahya'da Sosyal Hizmet Merkezi bulunmayan ilçelerde vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması amacıyla oluşturulan irtibat birimleri kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleri ve personelinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) İrtibat Birimlerinin hizmet modelleri, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kolay erişilebilir şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.