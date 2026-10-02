Kütahya\'da Sosyal Hizmet Merkezi velilere aile içi şiddeti anlattı

Kütahya'da Sosyal Hizmet Merkezi velilere aile içi şiddeti anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, velilere yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Zafertepe Ortaokulu velilerine davranış problemleri, Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine aile içi şiddet konuları anlatıldı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından velilere yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.
Sosyolog ve AEP Eğiticisi Meltem Yıldırım Tekeli tarafından farklı günlerde düzenlenen eğitimlerde, Zafertepe Ortaokulu velilerine "Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları", Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerine ise "Aile İçi Şiddet" konuları anlatıldı.
Eğitimlerde velilerin çocukların davranış problemlerine yönelik doğru yaklaşım geliştirmeleri ve aile içi iletişim konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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