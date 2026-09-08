Kütahya DPÜ'de çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya DPÜ'de çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu

Kütahya DPÜ\'de çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Çocuk Yaz Atölyesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencilerine üniversitenin birimlerini tanıttı. Çocuklar BESYO, kütüphane ve Milli Teknoloji Atölyesi ziyaretlerinde sporun yanı sıra bilim ve teknolojiyle de buluştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Üniversitenin Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu öğrencilerini üniversitede ağırladıklarını belirterek, çocukların sporun yanı sıra eğitim, bilim ve teknolojiyle buluşmasını önemsediklerini söyledi.

Çocuk Yaz Atölyesi Projesi kapsamında Mavi Şimşek Futbol Okulu'nun genç sporcuları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program kapsamında çocuklar için piknik organizasyonu düzenlenirken, genç sporcular üniversitenin farklı birimlerini de ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında BESYO, üniversite kütüphanesi ve Milli Teknoloji Atölyesi ziyaret edildi. Çocukların üniversitenin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yakından tanımalarının amaçlandığı programda, genç sporculara farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çocukları üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklarımız için düzenlediğimiz piknik organizasyonunda hem güzel vakit geçirdik hem de üniversitemizi yakından tanımalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Genç sporcularımızla BESYO'yu, kütüphanemizi ve Milli Teknoloji Atölyemizi ziyaret ederek üniversitemizin eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında sunduğu imkanları yerinde görmelerini sağladık" dedi.

Özellikle Milli Teknoloji Atölyesi ziyaretinin çocuklar açısından önemli olduğunu ifade eden Kızıltoprak, çocukların teknoloji, üretim ve yenilikçi çalışmalarla tanışmalarını önemsediklerini söyledi.

Kızıltoprak, "Çocuklarımızın teknolojiyle, üretimle ve yenilikçi çalışmalarla buluşmalarını; geleceğin dünyasına dair meraklarını ve hayallerini güçlendirmelerini çok kıymetli buluyoruz. Sporun yanında eğitimin, disiplinin, azmin ve hedef sahibi olmanın önemini konuştuk. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" ifadelerini kullandı.

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Kızıltoprak, "Sporla büyüyen, bilim ve teknolojiyle üreten, eğitimle güçlenen bir nesil için çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, Kütahya, Futbol, Eğitim, Çocuk, Bilim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya DPÜ'de çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya’da 7 havalimanı kapatıldı Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı
ABD’nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil’i endişelendiriyor ABD'nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil'i endişelendiriyor
Çocuğunun gözleri önünde kıydılar Kan donduran cinayette yeni detay Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki... Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kerem Aktürkoğlu’nun maaşı tam 1004 kat arttı Galatasaray detayı bomba
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 09:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya DPÜ'de çocuklar spor, bilim ve teknolojiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement