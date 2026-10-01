Kütahya DPÜ Hisarcık MYO'da öğrencilere bağımlılık farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya DPÜ Hisarcık MYO'da öğrencilere bağımlılık farkındalık eğitimi düzenlendi

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Kütahya DPÜ Hisarcık MYO\'da öğrencilere bağımlılık farkındalık eğitimi düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık MYO'da öğrencilere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimi düzenlendi. TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü'nün konuştuğu eğitimde bağımlılık türleri, riskler ve korunma yolları anlatıldı; Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrencilerin bağımlılık konusunda farkındalıklarını artırmak ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Bağımlılıkları Tanı, Riskleri Farket, Kendini Koru" başlıklı eğitim düzenlendi.

Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitime, TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda; bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığa yönelik riskler ve bağımlılıklardan korunma yolları ele alındı.

Eğitime Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç ile akademik ve idari personel katıldı.

Programın sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından, eğitime katkıları ve gerçekleştirdiği sunum dolayısıyla TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA
HisarcıkKütahyaSağlıkEğitimMerveSon Dakika

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