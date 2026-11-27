Kütahya Emet'te çiftçilere organik tarım, yetiştiricilere süt hijyeni anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emet'e bağlı Göncek köyünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilere organik tarım, hayvan yetiştiricilerine süt hijyeni eğitimi verildi. Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince verilen eğitimlerin süreceği belirtildi.
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde çiftçilere organik tarım, hayvan yetiştiricilerine süt hijyeni konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Göncek köyünde Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince düzenlenen toplantıda çiftçilere organik tarımın önemi ve uygulamaları anlatıldı, hayvan yetiştiricilerine ise süt hijyeni eğitimi verildi.
Sağlıklı ve kaliteli tarımsal üretimin desteklenmesi, organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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