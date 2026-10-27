Kütahya Gediz Sosyal Hizmet Merkezi, MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verdi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimde, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve güvenli, sağlıklı ilişkiler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Öğrencilerin bilinçli yaşam ve sağlıklı ilişkiler konusunda bilgilendirildiği eğitimle, bu alanlarda farkındalık oluşturulması amaçlandı.