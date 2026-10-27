Kütahya Gediz Sosyal Hizmet Merkezi, MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verdi

Kütahya Gediz Sosyal Hizmet Merkezi, MYO öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gediz Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi verdi. Eğitimle sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılması ve güvenli ilişkilerde farkındalık artırılması hedeflendi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu eğitim düzenlendi.
Eğitimde, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve güvenli, sağlıklı ilişkiler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Öğrencilerin bilinçli yaşam ve sağlıklı ilişkiler konusunda bilgilendirildiği eğitimle, bu alanlarda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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