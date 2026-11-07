Kütahya Hisarcık\'ta müftülük esnafa Yeşilay\'ın bağımlılık broşürlerini dağıttı

Kütahya Hisarcık'ta müftülük esnafa Yeşilay'ın bağımlılık broşürlerini dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık'ta İlçe Müftülüğü, Diyanet-Yeşilay protokolü kapsamında esnafa bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi yaptı. Yeşilay'ın hazırladığı afiş ve broşürlerin esnafa dağıtıldığı çalışmayla bağımlılığın zararları konusunda bilincin artırılması hedeflendi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde müftülük tarafından esnaflara yönelik bağımlılıkla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Hisarcık İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Sultan Alkışlar tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yeşilay tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele konulu afiş ve broşürler esnaflara dağıtıldı.
Çalışmayla bağımlılığın zararları konusunda bilgilendirme yapılması ve toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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