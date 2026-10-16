Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Tavşanlı\'da Maarif Modeli\'ne dikkat çekti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirdiği saha ziyaretleri kapsamında Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitim alanındaki çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Tavşanlı ilçesine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret programı dahilinde ilk olarak okulun öğretmenler odasında eğitim neferleriyle buluşan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine dikkat çekti. Yeni eğitim modeli çerçevesinde değer, erdem ve eylem odaklı eğitim anlayışının merkeze alınması gerektiğini belirten Yılmaz, milli ve manevi değerlerin eğitim süreçlerinde aktif bir şekilde yaşatılmasının kritik bir rol taşıdığını vurguladı.

Öğretmenler odasındaki toplantının ardından bünyesindeki Mesleki Ortaokula geçen İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Yılmaz, vatan, bayrak, ezan ve aile sevgisinin mukaddesatına değindi. Geleceğin teminatı olan gençlere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, gerçek başarının inanmak, azimle gayret göstermek ve verilen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmekle mümkün olacağını ifade etti.

Saha incelemeleri ve okul ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Boğa da eşlik etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.