Kütahya OSB'de Mavi Yaka Eğitimi - Son Dakika
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Kütahya OSB'de Mavi Yaka Eğitimi

Kütahya OSB\'de Mavi Yaka Eğitimi
26.06.2026 16:47
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Kütahya OSB, mavi yaka çalışanlarına yönetim ve liderlik eğitimi sunarak gelişimlerine destek oldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimlerini desteklemeye yönelik eğitim faaliyetlerini OSB Akademi çatısı altında sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Mavi Yaka Çalışan Yönetimi" eğitimi, eğitmen Seda Tokmak'ın sunumuyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitimde, üretim sahalarında karşılaşılan operasyonel sorunların idari boyutları ele alınırken, katılımcılara ekip yönetimi, liderlik, etkili iletişim ve problem çözme konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program boyunca, mavi yaka yöneticilerinin sahip olması gereken liderlik özellikleri, yönetsel becerileri ve saha yönetimindeki sorumlulukları detaylı şekilde değerlendirildi.

Program kapsamında güven oluşturma, karar alma süreçleri, değişim yönetimi, sonuç odaklı çalışma, çalışan motivasyonu, geri bildirim kültürü, çatışma yönetimi ve kurumsal sorumluluk bilinci gibi başlıklara yer verildi. Katılımcılar, ekiplerinde güven ve adalet ortamı oluşturma, operasyonel sorunlara kalıcı çözümler geliştirme ve baskı altında etkin liderlik sergileme konularında uygulamaya dönük bilgiler edindi.

Eğitimin sonunda katılımcılar tarafından olumlu geri bildirimler alınırken, Kütahya OSB Akademi'nin sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarıyla çalışanların ve işletmelerin kurumsal gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Eğitim, OSB, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya OSB'de Mavi Yaka Eğitimi - Son Dakika

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