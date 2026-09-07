Kütahyalı kadın kooperatifleri Tekirdağ'da eğitim aldı, deneyim paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahyalı kadın kooperatifleri Tekirdağ'da eğitim aldı, deneyim paylaştı

Kütahyalı kadın kooperatifleri Tekirdağ\'da eğitim aldı, deneyim paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı Genç Girişimci ve Kadın Kooperatifi üyeleri, Tekirdağ'da kooperatifçilik ve finansal okuryazarlık eğitimi aldı. Katılımcılar, Tekirdağ'daki kadın kooperatifleriyle bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Kütahya'da Genç Girişimci ve Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında, İl Özel İdaresi bütçesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ'a ziyaret gerçekleştirildi.

Program kapsamında Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi ve tarım fuarı ziyaret edilirken, katılımcılara kooperatifçilik ve finansal okuryazarlık konularında eğitim verildi. Tarım fuarında Tekirdağ'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleriyle de bir araya gelen katılımcılar, bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Görüşmelerde kooperatiflerin gelişimine katkı sağlayabilecek iyi uygulamalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Yetkililer, kadın girişimciliğinin ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen programın, katılımcılara yeni iş birliği ve gelişim fırsatları sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahyalı kadın kooperatifleri Tekirdağ'da eğitim aldı, deneyim paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Denizli’de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu

10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 10:25:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahyalı kadın kooperatifleri Tekirdağ'da eğitim aldı, deneyim paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement