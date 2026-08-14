LGS 2. nakil sonuçları açıklandı, süreç 28 Ağustos'ta tamamlanıyor - Son Dakika
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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı, süreç 28 Ağustos'ta tamamlanıyor

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı, süreç 28 Ağustos\'ta tamamlanıyor
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LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldı. Boş kontenjanlar için 17-26 Ağustos'ta komisyonlara başvuru yapılabilecek; yerleştirme 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 10 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının da sistem üzerinden erişime açıldığı açıklandı.

2. nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme sürecinin, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

YATILILIK BAŞVURULARI 31 AĞUSTOS-3 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos, Eğitim, Eylül, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS 2. nakil sonuçları açıklandı, süreç 28 Ağustos'ta tamamlanıyor - Son Dakika

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