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LGS Sınavı Heyecanı Başladı

LGS Sınavı Heyecanı Başladı
13.06.2026 12:10
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8. sınıf öğrencileri LGS sınavında ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecanla bekliyor.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı saat 09.30'da başladı. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişe geçti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınav başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de 8. sınıf öğrencileri, hedefledikleri liselere yerleşebilmek için sınav heyecanı yaşadı. Sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, son hazırlıklarını yaparak salonlara alındı. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Çocuklarını sınava getiren aileler, öğrencilerin sınavdan çıkmasını okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanla bekledi. Velilerin, çocuklarının başarılı sonuçlar alması için dua ettiği ve destek mesajları verdiği görüldü.

Öğrencileri sınava giren velilerin okul bahçesinde heyecanlı bekleyişleri sürdü. Tüm öğrencilere başarılar dileyen veli Ali Karagöz, " Öğrenciler bu sınav için çok emek verdi inşallah hepsi emeklerinin karşılığını alırlar. Öğrencimiz içeride heyecanlı biz dışarıda ondan daha heyecanlıyız. Tabi ki çok önemli bir sınav ama nasip başarılı olup olmaması" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Sınavı Heyecanı Başladı - Son Dakika

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