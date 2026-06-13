LGS Sınavı Muş'ta Başladı - Son Dakika
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LGS Sınavı Muş'ta Başladı

13.06.2026 11:12
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Muş'ta LGS yoğun katılımla yapıldı. Öğrenciler ve velilerin heyecanı dorukta.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Muş'un Hasköy ilçesinde yoğun katılımla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve veliler heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkiye genelinde iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu olan sözel bölüm saat 09.30'da başladı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorunun yöneltildiği oturumda öğrencilere 75 dakika süre verildi. Birinci oturumun saat 10.45'te tamamlanacak. İkinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 sorunun yer aldığı ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. Sınavın saat 12.50'de sona erecek. Sınav öncesinde duygularını paylaşan öğrenci Bayram Öngan, "Sınava geldim. Çok heyecanlıyım. İnşallah çok yüksek bir puan almayı düşünüyorum. Vallahi heyecanlıyım" dedi.

Çocuğunu sınava getiren veli Kenan Akçil ise, "Hazırlandı diye biliyoruz. Umutluyuz. İnşallah sınavı da geçer, güzel bir okul tutturur. Biz de heyecanlıyız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah emekleri boşa çıkmaz" diye konuştu.

Bir diğer veli Yakup Basın da öğrencilerin uzun bir hazırlık sürecinin ardından sınava girdiğini belirterek, "Bir senelik emeğin ardından çocuklarımız nihayet sınava girmeye başladılar. Umarım verdikleri emeklerin karşılığını alırlar. Öğrencilerin heyecanını biz veliler de paylaşıyoruz. Temennimiz bu yönde. Gelecek eğitim hayatlarında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınav merkezleri önünde bekleyişlerini sürdüren veliler, çocuklarının başarılı olması için dua ederken, öğrenciler de uzun süredir hazırlandıkları sınavda hayallerindeki liseye yerleşebilmek için ter döküyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Hasköy, Eğitim, Yaşam, LGS, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Sınavı Muş'ta Başladı - Son Dakika

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