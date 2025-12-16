Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Ankara'da lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
