Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Eğitim

16.12.2025 14:04
Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen 52 yaşındaki beden öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara'da lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SEVGİLİSİNE GÖNDERMEK İSTERKEN HATA YAPTIM"

Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

