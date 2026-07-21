Maarif Hafızası Projesi Sinop'ta Başladı - Son Dakika
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Maarif Hafızası Projesi Sinop'ta Başladı

Maarif Hafızası Projesi Sinop\'ta Başladı
21.07.2026 15:18
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MEB tarafından başlatılan kurs, arşiv koruma ve eğitim mirasının aktarımını amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi" kapsamında düzenlenen Maarif Arşivi ve Müzeler Dairesi Başkanlığı Personeli Yetiştirme Kursu, Sinop'ta başladı.

20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kursun açılış programına Maarif Arşivi ve Müzeler Dairesi Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Maarif Arşivi ve Müzeler Dairesi Şube Müdürleri Fevzi Güçlü ve Fedai Akın ile Şube Müdürü Murat Çalışkan katıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen katılımcıları bir araya getiren eğitim programında, eğitim tarihine ait arşivlerin korunması, kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve maarif mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar ele alınıyor.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin güçlü bir kurumsal hafızayla geleceğe taşınacağını belirterek, köklerinden güç alan bir eğitim anlayışının gelecek nesiller için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Beş gün sürecek kurs boyunca katılımcılara, maarif arşivlerinin oluşturulması, korunması ve müzecilik alanındaki uygulamalara ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verileceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Maarif Hafızası Projesi Sinop'ta Başladı - Son Dakika

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