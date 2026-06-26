Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Malatya\'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı
26.06.2026 12:40  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 147 bin 22 öğrenci karne aldı. Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü, deprem sonrası 89 eğitim yatırımının tamamlandığını açıkladı.

Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Malatya genelinde karne heyecanı yaşanırken, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bakır, kentte 153 bin 430 öğrenciden 147 bin 22'sinin karne aldığını belirterek, 877 okul ve 13 bin 136 öğretmenle eğitim sürecinin sürdüğünü söyledi. Bakır, deprem sonrası eğitim altyapısının güçlendirildiğini ifade ederek, 77 yeni okul ve 12 güçlendirme çalışmasıyla birlikte toplam 89 eğitim yatırımının tamamlandığını, bin 443 yeni dersliğin hizmete alındığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencileri tebrik ederek yaz tatilinin verimli geçirilmesi gerektiğini belirtti ve kütüphane ile spor yatırımlarına dikkat çekti. Vali Yavuz ise konuşmasında Türkiye'nin kendi medeniyet değerleriyle geleceğe yürümesi gerektiğini ifade ederek öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Eğitim, Deprem, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:15
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:20:10. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.