Malatya\'da 147 bin 22 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Malatya'da 147 bin 22 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Malatya genelinde karne heyecanı yaşanırken, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bakır, kentte 153 bin 430 öğrenciden 147 bin 22'sinin karne aldığını belirterek, 877 okul ve 13 bin 136 öğretmenle eğitim sürecinin sürdüğünü söyledi. Bakır, deprem sonrası eğitim altyapısının güçlendirildiğini ifade ederek, 77 yeni okul ve 12 güçlendirme çalışmasıyla birlikte toplam 89 eğitim yatırımının tamamlandığını, bin 443 yeni dersliğin hizmete alındığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, öğrencileri tebrik ederek yaz tatilinin verimli geçirilmesi gerektiğini belirtti ve kütüphane ile spor yatırımlarına dikkat çekti. Vali Yavuz ise konuşmasında Türkiye'nin kendi medeniyet değerleriyle geleceğe yürümesi gerektiğini ifade ederek öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - MALATYA