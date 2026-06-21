Malatya\'da AYT Sınavı Sorunsuz Gerçekleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Malatya'da sorunsuz şekilde tamamlandı. Kent genelinde 23 bin 144 adayın katıldığı sınavın ardından öğrenciler salonlardan çıkarken, velilerin okul önlerindeki heyecanlı bekleyişi de sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını bekledi.

Malatya genelinde 58 binada gerçekleştirilen AYT'ye toplam 23 bin 144 aday katıldı. Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar salonlardan çıkarken, aileleriyle bir araya gelerek sınav değerlendirmesinde bulundu.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise kentte 6 sınav binasında bin 948 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. - MALATYA