Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar ve üniversiteler 1 gün tatil edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kentteki okulların yanı sıra İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde eğitime 1 gün ara verildi.
Her iki üniversitenin de sınavları daha önce planlanan takvime uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. - MALATYA
Son Dakika › Eğitim › Malatya'da Deprem Sebebiyle Okullar Tatil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?