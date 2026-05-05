Malatya\'da Uluslararası Peri-implantitis Sempozyumu

İnönü Üniversitesi ve Türk Periodontoloji Derneği iş birliğinde "Uluslararası Peri-implantitis 2026" sempozyumu, Mövenpick Otel'de geniş bir akademik katılımla düzenlendi.

Dünyanın önde gelen akademisyenlerini Malatya'da bir araya getiren sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra konuşan Türk Periodontoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Çekici, sempozyumun bilimsel içeriğinin ötesinde deprem sonrası bölgeye yönelik güçlü bir dayanışma anlamı taşıdığını vurguladı. Sempozyumun akademik hayatın yeniden canlandırılmasına katkı sunacağını belirten Çekici, "Bu sempozyum sadece bilimsel bir toplantı olarak değil, aynı zamanda bir dayanışma köprüsü olarak düzenlendi. Bilim ile eğitimin yeniden inşa için en güçlü araçlar olduğunu göstermek için buradayız. Malatya'dan mesleğimize ve birbirimize olan bağlılığımızı tazeleyerek ayrılalım" dedi.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şimşek, toplantının arka planındaki dayanışma sürecini katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında Şimşek, "Neden Malatya'dayız sorusunun cevabı aslında yaşadığımız süreçte saklı. 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim ciddi şekilde sekteye uğradı. O günlerde yurt dışından hocalarımız bizlere ulaşıp 'Sizin için ne yapabiliriz, öğrencilerimize ders anlatmak istiyoruz' dediler. Dünyanın farklı yerlerinden akademisyenleri bir araya getirerek destek olmak istediler. O an bunun bir ütopya olduğunu düşündüm ama kısa sürede bunun güçlü bir dayanışma modeline dönüştüğünü gördük" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Türk Periodontoloji Derneği ile birlikte sempozyumu beraber yaptıkları için memnuniyet duyduklarını dile getirerek, toplantının peri-implantitis temasıyla ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Altun, etkinliğin bilimsel paylaşımın yanı sıra akademik dayanışmayı güçlendirmesini temenni ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz konuşmasında ağız sağlığı ile genel sağlık arasındaki kritik ilişkiye dikkat çekti. Organ naklinin multidisipliner bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, ağız boşluğunun önemli bir immünolojik geçiş kapısı ve mikrobiyal rezervuar olduğunu belirtti. Periodontal hastalıkların kronik inflamasyona yol açarak bağışıklık sistemini etkilediğini ifade eden Yılmaz, özellikle nakil hastalarında küçük bir diş enfeksiyonunun dahi ciddi ve hayati sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yılmaz, İnönü Üniversitesinin karaciğer nakillerinde yüksek hacimli merkezler arasında yer aldığını kaydederek sözlerini tamamladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversite hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Kalite odaklı bir üniversite olduklarını söyleyen Akpolat, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık tam akreditasyon alan sayılı üniversiteler arasında yer aldıklarını ifade etti.

İnönü Üniversitesinin sağlık altyapısına da değinen Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezinin bin 612 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olduğunu belirtti. Üniversitede bugüne kadar 4 bini aşkın karaciğer nakli ve 2 binden fazla kemik iliği nakli gerçekleştirildiğini ifade eden Akpolat, özellikle karaciğer naklinde geliştirilen çapraz nakil modeliyle uluslararası düzeyde önemli bir konuma ulaştıklarını söyledi.

Onkoloji alanında da güçlü bir altyapıya sahip olduklarını belirten Akpolat, üniversitenin kemik iliği naklinde Türkiye'de öne çıkan merkezlerden biri olduğunu kaydetti. Diş Hekimliği Hastanesinin bölgenin önemli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Akpolat, bu alanda da ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Minnesota Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı da sempozyuma gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getirerek ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katkısıyla güçlü bir bilimsel program oluşturulduğunu söyledi.

Son olarak konuşan Türk Periodontoloji ve Türk Oral İmplantoloji Dernekleri kurucusu Prof. Dr. Peker Sandallı ise organizasyon komitesine teşekkür ederek toplantının önemli bir bilimsel konuya odaklanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum oturumlarla devam etti. Peri-implantitis alanında uluslararası düzeyde öncü çalışmalara imza atmış seçkin konuşmacılar ile birlikte deneyimli akademisyen ve klinisyenlerini bir araya getiren sempozyum, dayanışma ve birlikteliği güçlendiren anlamlı bir bilimsel buluşma oldu. - MALATYA