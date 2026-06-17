Manisa CBÜ\'ye Spor Dostu Kampüs Ödülü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, Spor Dostu Kampüs vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2026 yılı değerlendirmelerinde "Spor Dostu Kampüs" ödülüne layık görüldü.

"Spor Dostu Kampüs" Ödülüne layık görülen 31 üniversite için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teşrifleriyle "Spor Dostu Kampüs Ödülleri Takdim Töreni" düzenlendi.

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi adına ödülü teslim aldı.

Söz konusu ödül, kampüs genelinde yürütülen çalışmaların başarılı bulunduğunu ortaya koydu. Fiziksel aktivitenin artırılması ve sporun yaygınlaştırılması bu çalışmaların temelini oluşturdu. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi önemli hedefler arasında yer aldı. Sosyal etkileşimin güçlendirilmesi ve spor bilincinin artırılması da değerlendirme kapsamında ele alındı. Sürdürülebilir bir spor kültürünün oluşturulması ise sürecin temel unsurlarından biri oldu.

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Spor Dostu Kampüs" yaklaşımının sürdürülebilir bir üniversite yaşamı için önemli bir vizyon sunduğunu belirterek, elde edilen başarının üniversite adına gurur verici olduğunu ifade etti. - MANİSA