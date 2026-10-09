Manisa\'da jandarma, lisede siber zorbalığa karşı farkındalık eğitimi düzenledi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik "siber zorbalık" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetin güvenli kullanımı ve siber suçların önlenmesine yönelik yürüttükleri bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda gerçekleştirilen eğitim programında jandarma personeli, öğrenci ve öğretmenlere siber zorbalık, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehlikeler, kişisel verilerin korunması ve sosyal medyanın güvenli kullanımı konularında detaylı sunum yaptı.

Eğitim faaliyetinin, gençlerin dijital dünyada daha güvende olmalarını ve siber zorbalığa karşı farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.