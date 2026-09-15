Manisa'da kırtasiye denetiminde kimyasal ürünler ve kasa fiyatları incelendi - Son Dakika
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Manisa'da kırtasiye denetiminde kimyasal ürünler ve kasa fiyatları incelendi

Manisa\'da kırtasiye denetiminde kimyasal ürünler ve kasa fiyatları incelendi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başında kent genelindeki kırtasiyelerde denetim yaptı. Denetimlerde kimyasal içerikli ürünlerin satış şartları ile etiket ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiyelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik olarak kimyasal içerikli ürünlerin satış şartları incelenirken, ürünlerin etiket ve kasa fiyatları da karşılaştırıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kırtasiyelerde yaşanan alışveriş yoğunluğunun artması üzerine kent genelindeki denetimlerini sıklaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlığı ve tüketici haklarının korunmasına yönelik kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da yer aldı. Denetimlerde yapıştırıcı, boya ve benzeri kimyasal içerikli ürünlerin satış şartları kontrol edildi. Bu ürünlerin öğrencilerin doğrudan kullanımına ve satışına ilişkin kurallar konusunda işletmelere bilgilendirme yapıldı. Özellikle öğrencilerin tek başına yaptığı alışverişlerde, mevzuata uygun satış yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta ekipleri, kırtasiyelerde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerini de kontrol etti. Raflarda yer alan fiyatlarla kasa fiyatları karşılaştırılırken, etiketlerin görünür, okunabilir ve güncel olup olmadığı incelendi. Kalem, defter, boya ve kitap gibi eğitim döneminde yoğun olarak kullanılan ürünlerde yapılan kontrollerle, tüketicilerin olabilecek fiyat farklılıkları nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ürünlere ulaşması ve tüketici haklarının korunması amacıyla kırtasiye denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürecek. Zabıta ekipleri, kent genelindeki işletmelerde gerekli kontrolleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Manisa'da kırtasiye denetiminde kimyasal ürünler ve kasa fiyatları incelendi - Son Dakika

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