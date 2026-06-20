Manisa\'da YKS\'nin İlk Oturumu Başladı

Manisa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00'da başladı. Kent merkezinde 13 binden fazla, il genelinde ise 20 bini aşkın aday üniversite hayali için ter dökerken, sınavın yapıldığı Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler koşarak sınava yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Manisa'da başladı. Saat 10.00'da okul kapılarının kapanmasıyla birlikte adaylar sınav salonlarında yerlerini alırken, bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda, Manisa kent merkezinde 13 binden fazla, il genelinde ise 20 bini aşkın aday üniversite hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için ter döktü. Sınavın yapıldığı merkezlerden Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınav salonlarına yetişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alındı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, son dakikada gelen bazı öğrenciler görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına giriş yapabildi. Veliler ise okul çevrelerinde çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemeye başladı.

Adaylar, TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamak için mücadele ederken, sınav maratonu hafta sonu gerçekleştirilecek diğer oturumlarla devam edecek. - MANİSA