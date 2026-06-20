Mardin\'de YKS Heyecanı

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşandı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle sınav salonlarına yönelen öğrenciler, sınav saatinden önce yerlerini alırken, aileler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişe başladı. Sınav merkezleri önünde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, veliler ise okul bahçesinde çocuklarını beklemeye başladı. Görevliler, adayların sınav salonlarına sorunsuz şekilde giriş yapabilmesi için okul girişlerinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Sınava girecek adaylardan Çiçek Deniz heyecanını dile getirerek, "Bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giriyorum. Çok heyecanlıyım. Bu sınava kaçıncı kez girdiğimi bilmiyorum ama ilk günkü heyecanla sınava gireceğim. Sınava girecek bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" dedi. - MARDİN