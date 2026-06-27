Matematik Öğretmenleri için Yenilikçi Eğitim Projesi - Son Dakika
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Matematik Öğretmenleri için Yenilikçi Eğitim Projesi

27.06.2026 14:15
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Kastamonu Üniversitesi'nde 24 matematik öğretmenine yönelik yenilikçi eğitim programı tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde matematik öğretmenlerine yönelik hazırlanan projede Türkiye'nin farklı illerinden 24 ortaokul matematik öğretmeni bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Yenilikçi ve Teknoloji Destekli Yaklaşımlarla Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Tasarımı ve Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje tamamlandı. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Feyza Aliustaoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği projeye, Türkiye'nin farklı illerinden 24 ortaokul matematik öğretmeni katıldı.

Beş gün süren program kapsamında katılımcılar; eğitsel matematik oyunları, dijital oyunlaştırma, GeoGebra uygulamaları, sanal manipülatifler, yapay zeka destekli öğretim uygulamaları, matematiksel modelleme, matematiksel argümantasyon ve okul dışı öğrenme ortamları gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Programda, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında kullanabilecekleri güncel yöntem ve teknolojilere yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Projeyle matematik öğretmenlerinin yenilikçi ve teknoloji destekli öğretim tasarımı ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve farklı illerden katılan öğretmenler arasında iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlandı. Program sonunda katılımcılardan alınan geri bildirimlerde, eğitimlerin teknoloji destekli öğretim uygulamaları ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarına ilişkin bilgi ve farkındalıklarını geliştirdiği ifade edildi.

Projede uzman olarak Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu, Bartın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Ev Çimen ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Doç. Dr. Pınar Güner görev aldı.

Eğitimler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ile Kastamonu'daki eğitim kurumlarından akademisyen ve eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Proje uzmanlarından Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu ile Doç. Dr. Emre Ev Çimen de eğitmen olarak programda yer aldı. Uygulama süreçlerinde rehberler ve sağlık personeli de görev yaptı.

Kapanış programında proje yürütücüsü Doç. Dr. Feyza Aliustaoğlu, proje uzmanları Doç. Dr. İbrahim Kepceoğlu, Prof. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir ve Doç. Dr. Emre Ev Çimen ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar değerlendirme konuşmaları gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Feyza Aliustaoğlu, program süresince yürütülen eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, projede görev alan akademisyenlere, proje ekibine ve katılımcılara teşekkür etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise, projenin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısının yanı sıra üniversite ile toplum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından da değer taşıdığını belirtti.

Proje uzmanları da, farklı üniversitelerden akademisyenler ile Türkiye'nin çeşitli illerinden öğretmenleri bir araya getiren bu tür bilimsel etkinliklerin bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladığını ifade etti.

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Matematik Öğretmenleri için Yenilikçi Eğitim Projesi - Son Dakika

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