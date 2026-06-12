MCBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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MCBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

MCBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
12.06.2026 14:30
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde sağlık programından mezun öğrenciler, diplomalarını alarak kutladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını alarak sağlık sektörüne adım attı. Büyük heyecanın yaşandığı törende mezunlar, meslek andını okuyup keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreniyle eğitim hayatlarını tamamlayarak sağlık sektörüne kazandırılan yeni mezunlar arasında yer aldı.

MCBÜ Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seren Gülşen Gürgen, protokol üyeleri, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende mezunlar adına konuşan okul birincisi Ummahan Atsızatar, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimlerin meslek yaşamlarında önemli bir rehber olacağını belirtti. Kendilerine destek veren akademisyenlere, ailelerine ve arkadaşlarına teşekkür eden Atsızatar, mezuniyetin bir son değil yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek tüm mezunlara başarı dileklerinde bulundu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seren Gülşen Gürgen ise konuşmasında, etik değerlere bağlı, çevre bilinci yüksek, sorumluluk sahibi ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı sağlık personelleri yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akademik ve idari personele katkılarından dolayı teşekkür eden Gürgen, öğrencilerin başarılarında büyük pay sahibi olan aileleri de tebrik etti. Mezun öğrencilere seslenen Gürgen, sağlık alanının yalnızca bir meslek değil, insan hayatına doğrudan dokunan kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanında önemli görevler üstleneceğinize inanıyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer de mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca bilgi, beceri ve sorumluluk anlamında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Mezunların meslek hayatlarında etik değerlere bağlı, üretken ve çalışkan bireyler olarak ülkeye önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını belirten Üçer, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program, mezunların meslek andını okuyarak keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MCBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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