Rektör Kibar Saruhanlı MYO inşaatını yerinde inceledi - Son Dakika
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Rektör Kibar Saruhanlı MYO inşaatını yerinde inceledi

Rektör Kibar Saruhanlı MYO inşaatını yerinde inceledi
29.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:36
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapımı süren 1.500 öğrenci kapasiteli Meslek Yüksekokulu inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Projenin tamamlanmasıyla ilçenin eğitim altyapısının güçlenmesi ve modern eğitim imkanları sunulması hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 1.500 öğrenci kapasiteli Meslek Yüksekokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Tamamlandığında ilçenin yükseköğretim altyapısına önemli katkı sağlayacak proje, modern eğitim imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'yı ziyaret ederek, Saruhanlı Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 1.500 öğrenci kapasiteli Saruhanlı Meslek Yüksekokulu binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, yapımı devam eden yüksekokul binasında gelinen son durum değerlendirildi. Projenin tamamlanma süreci ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ile MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, yapımı süren Meslek Yüksekokulu binasına geçerek inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, projenin son durumu ve planlanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Dinçer ile Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir de katıldı.

Saruhanlı Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 1.500 öğrenci kapasiteli Meslek Yüksekokulu binasının tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin modern, teknolojik donanıma sahip ve çağdaş eğitim standartlarına uygun bir ortamda öğrenim görmesi hedefleniyor. Projenin, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirerek Saruhanlı'nın sosyal ve ekonomik gelişimine de önemli katkı sunması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Rektör Kibar Saruhanlı MYO inşaatını yerinde inceledi - Son Dakika

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