MEB'den Tercih Danışmanlığı Birimleri - Son Dakika
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MEB'den Tercih Danışmanlığı Birimleri

MEB\'den Tercih Danışmanlığı Birimleri
13.07.2026 15:49
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MEB, LGS tercihlerinde ücretsiz rehberlik sunan Danışmanlık Birimleri kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Tercih Danışmanlığı Birimleri" oluşturuldu.

LGS'de tercih maratonu başladı. Bu kapsamda öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda doğru tercih yapmalarına katkı sunmayı hedefleyen Tercih Danışmanlığı Birimleri, MEB tarafından tercih süreci boyunca öğrenci ve velilere ücretsiz rehberlik hizmeti verecek. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından yürütülecek danışmanlık hizmetlerinde, öğrencilerin hedefleri, başarı durumları ve kişisel özellikleri dikkate alınarak tercih listelerinin oluşturulmasına destek sağlanacak. Birimlerde ayrıca tercih süreciyle ilgili merak edilen sorular da yanıtlanacak. MEB, tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin bilinçli ve doğru tercihler yapmalarını, eğitim hayatlarını ilgi ve yeteneklerine uygun okullarda sürdürmelerini amaçlıyor.

"Velilerimizin dikkat etmesi gereken ana nokta, tercih danışmanlığı sürecini kaçırmamaları"

Öğrencilerin uzun bir maratondan geçtiğini ve sırada tercih sürecine geçiş yaptıklarını belirten Orhan Gazi Ortaokulu Rehber Öğretmeni Esma Dural, "Çocuklarımız uzun ve yorucu bir süreçten geçtiler. Bu uzun ve yorucu sürecin ardından aslında biraz daha zor bir sürece girdiler 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı sürecimiz başlamıştır. 5 Ağustos tarihinde de sınav sonuçlarımız belli olacaktır. Burada velilerimizin dikkat etmesi gereken ana nokta, tercih danışmanlığı sürecini kaçırmamaları. Tercihlerini mutlaka herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmaları gerekiyor. Diğer dikkat etmeleri gereken nokta da tercihlerini yaparken yüzdelik dilime göre tercihlerini yapmaları gerekiyor. Velilerimizde yaşadığımız temel sıkıntılardan birisi aslında bu oluyor. Puana göre tercih yapıyorlar ama puana göre okul gelmiyor. Her sene sınavın zorluk ve kolaylık durumuna göre puanlar değişebiliyor. Burada asıl belirleyici nokta yüzdelik dilim oluyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Bizim amacımız çocuğun yetenekleri doğrultusunda bir okula yönlendirmektir"

Bu süreçte öğrencinin kendi ilgi alanına göre okulları önerdiklerini dile getiren Dural, "Burada bizim için önemli olan nokta çocuğun bir liseye yerleşmesi değildir. Bizim amacımız çocuğun beklentisi, ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda kendi potansiyelini gösterebileceği bir okula yönlendirmektir. Çocuk nerede çiçek açacaksa, nerede mutlu hissedecekse ilgisine ve yeteneğine göre, annesi ve babasından da kararlarını alarak bir tercih listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Tercih listesi oluşturmaya çalışırken merkezi yerleştirmemizde 10 tercih hakkımız var. 10 tercih hakkımızın 1-2 tanesini çocuk istediği liseleri yazabilir. Ondan sonrasında ise kendi puan ortalamasına göre ve kendi yüzdelik dilimine göre liseleri yazabilir. Ondan sonraki süreçte de biraz daha garanti okullar yazılarak merkezi yerleştirme kısmını bitirebilir. Merkezi yerleştirmeden tercih yapması için yerel yerleştirme kısmında da öncelikle yerel yerleştirmeden bir okul yazması gerekiyor. Yerel yerleştirmeden de bir okul türünden Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi türünden en fazla üç çeşit okul yazabiliyor. Velilere mesajım bu süreçte çocukların lütfen başka çocuklarda kıyaslamasınlar. Her çocuğumuz biriciktir, her çocuğun başarıya ulaşacağı yol farklıdır" şeklinde konuştu.

"LGS süreci benim için kolay geçmedi"

LGS tercih sürecini rehber öğretmeniyle istişare ederek oluşturacağını aktaran Zübeyde Yavuz ise, "LGS süreci benim için kolay geçmedi, zordu ve uzun bir süreçti. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Rehber öğretmenimle birlikte puanım ve yüzdelik dilimimle beni yönlendireceği liseleri konuşacağız. Beraber liste hazırlayıp, o listedeki liseleri yazmayı planlıyorum. Hedefim aslında Fen Lisesiydi ama puanım yetmiyor. O yüzden Anadolu Lisesi istiyorum. Birçok hayalim var. Doktor veya oyuncu olmayı istiyorum" dedi.

"Okul sistemimiz artık çok güzel"

MEB'in tercih sürecinde velileri ve öğrencileri yönlendirmesinin daha iyi bir boyuta ulaştırdığını söyleyen Zübeyde Yavuz'un annesi Hacer Yavuz ise, "Bundan sonrası için tercihlerimizi yapacağız. Hangi okullar bize faydalı olacak onları araştıracağız. Bu sistemle hocalarımızın bizi yönlendirecek olması çok güzel. Önceden okullara bakıyorduk ama yanılma payımız daha fazla oluyordu. Öğretmenlerin bize daha fazla yardımcı olacağına eminim. Bu süreç, bizim ve tüm veliler için çok faydalı olacak. Puanımıza ve yüzdelik dilimimize göre kafamıza uyuşan okullar var. Hocalarımızın yönlendirmesiyle okullarımızı yazacağız. Okul sistemimiz artık çok güzel. Öğretmenlerimizin yönlendirmeleri çok fazla. Eskiden karambole gidiyorduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB'den Tercih Danışmanlığı Birimleri - Son Dakika

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