Merkezefendi Sanat Merkezinde enstrüman kurs kayıtları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çello, Piyano, Perküsyon, Keman, Şan, Bateri, Bağlama, Gitar ve Klarnet branşlarından oluşan enstrüman kurslarında kayıtlar başladı. Dokuz farklı branşta düzenlenecek olan kurslara 8 ila 50 yaş aralığındaki Merkezefendililer başvurabilecek. Bire bir olarak verilecek eğitimlere katılım kontenjanla sınırlıdır.

Branşlarında uzman eğitmenler tarafından Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezinde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak No: 11/A bulunan kurs merkezinden yapılacak. Kurs kayıtları başlamış olup, başvurular 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.