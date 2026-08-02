Mersin’de çocuklar Rubik Küp çözen robot geliştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri 'Rubik Küp Çözen Robot' projesiyle robotik kodlama, mühendislik ve algoritmik düşünme becerilerini uygulamaya dönüştürdü. Yaklaşık 2,5 dakikada Rubik Küpü çözebilen robot, çocukların bilim ve teknoloji alanındaki üretkenliğini ortaya koydu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri 'Rubik Küp Çözen Robot'projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje; robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir STEAM çalışması olarak öne çıktı.

Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde uygulanan 6 haftalık eğitim programında öğrenciler, robotik kodlama, algoritma, tasarım, mühendislik ve teknoloji alanlarında uygulamalı eğitim alırken, öğrendiklerini kendi projelerini geliştirerek deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu kapsamda geliştirilen 'Rubik Küp Çözen Robot' projesi, öğrencilerin blok tabanlı kodlama ile programladığı sistem sayesinde, küpü renk sensörüyle analiz ediyor ve oluşturduğu algoritma ile ortalama 2,5 dakika içerisinde çözebiliyor.

"Çocuklar atölyede robotik kodlamayla ilgili algoritmik düşünme becerisi de kazanıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi Bilgisayar ÖğretmeniHilal Bali, projenin tamamen öğrencilerin merakı sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Derslerin ilk haftalarında öğrencilerin Rubik Küp ile tanıştığını anlatan Bali, "Proje, çocuklarımız küpü çözmeye çalışırken 'Öğretmenim, bunu çözen bir robot yapamaz mıyız?' fikriyle geldi. Biz de bu fikirden yola çıkarak LEGO Spike robotik setlerini kullanarak projeyi geliştirmeye başladık. Kodlama sürecinde ben rehberlik ettim, tasarım ve üretim aşamalarında ise öğrencilerimiz aktif rol aldı" dedi.

Atölyede çocukların yalnızca robot üretmediğini, aynı zamanda robotik kodlamayla ilgili algoritmik düşünme becerisi de kazandığını vurgulayan Bali, "Bu projeyle birlikte öğrencilerimiz kendi üretim süreçlerini yaşamış oldular ve teknolojiyi aktif bir şekilde kullandılar. STEAM becerileri kazandılar. Yani matematik, fen, teknoloji ve mühendislik bilgilerini birleştirdiler. Üretmenin keyfiyle de sonraki süreçlere daha aktif katılmak istediklerini söylediler"diye konuştu.

"Gelecek dönemde, yapay zeka temelli çalışmalar yapmak için araştırma yapıyoruz"

'Rubik Küp Çözen Robot' projesinin çalışma sistemine ilişkin de bilgi veren Bali, "Bu sistem içerisinde kameralarımız var. Önce bu kameralarla, 9'luk sistemde Rubik Küp üzerinde renk algılaması yapıyoruz. Daha sonra matris sistemi içerisinde kendi algoritmasıyla, küpün bileşenlerini bir araya getirerek küpü çözüyoruz. İlk aşamada robotumuzu küpü 49 hamlede çözmesi için kodladık, ancak ilerleyen süreçte daha üst seviyelere taşımayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Gelecek dönemde yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Bali, yapay zeka temelli çalışmalar hazırlamak için araştırmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.