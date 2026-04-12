Mersin'de görme engelli öğrenciye ücretsiz eğitim desteği

12.04.2026 15:44  Güncelleme: 15:45
Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim kurslarıyla destek sağlıyor. Görme engelli öğrenci Adile Nisa Bakır, bu kurslardan aldığı eğitimle üniversiteye hazırlığını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki sosyal destek politikaları, başarı hikayeleriyle karşılık bulmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, hem öğrencilerin geleceğine katkı sunuyor hem de aile bütçesine destek sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sıkça vurguladığı 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda hizmet veren kurs merkezleri, özellikle dezavantajlı öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda görme engelli 12. sınıf öğrencisi Adile Nisa Bakır'ın azmi ve elde ettiği ilerleme, verilen desteğin somut örneklerinden biri oldu.

Eğitimde engel tanımadı

Görme engelli olan Adile Nisa Bakır, lise son sınıfa geçtiğinde eğitim desteği almak için özel dershanelere başvurdu ancak kabul edilmedi. Yaşadığı zorlukların ardından öğretmenlerinin yönlendirmesiyle daha önce aynı kurs merkezinden faydalanarak üniversiteyi kazanan bir öğrenciden ilham alan Bakır, Silifke'de bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezine başvurdu. Kursa kabul edilen Bakır, muaf olmadığı derslerin tamamında birebir eğitim desteği almaya başladı. Bu süreçte hem akademik hem de moral anlamında destek gören öğrenci, üniversite sınavına hazırlığını sürdürüyor.

"Öğrencimize özel anlatım yapıyoruz"

Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, öğrencilerin hayallerine ulaşmaları için her türlü desteği verdiklerini belirterek, "Adile Nisa çok azimli bir öğrenci. Coğrafya, Türkçe, edebiyat, matematik, inkılap tarihi ve felsefe derslerinde kendisine destek sağlıyoruz. Başkanımızın 'eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi doğrultusunda öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Matematik Öğretmeni Burçin Göke ise derslerin öğrencinin ihtiyacına göre şekillendirildiğini ifade ederek, "Matematik dersinde birebir ilerliyoruz. Öğrencimizin anlayabileceği şekilde sözel anlatım yapıyoruz ve ÖSYM soruları üzerinden sınava hazırlıyoruz. Güzel bir sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

"Burada her türlü imkan var"

Kurs merkezinde gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren Adile Nisa Bakır, "Nasıl ilerleyeceğimi bilemezken burayı keşfettim. Çok sıcak karşılandım. Şu an eğitimime burada devam ediyorum. Öğretmenler çok ilgili. Kaynak, deneme sınavı ve diğer imkanlar açısından her şey düşünülmüş" ifadelerini kullandı.

Ailesi de memnun

Adile Nisa'nın annesi Sevim Bakır ise süreçte yaşadıkları zorluklara değinerek, "Özel gereksinimli bir çocuğunuz varsa destek bulmak çok zor. Ama burada öğretmenler kızımla birebir ilgileniyor. Böyle bir imkan olmasaydı çok zorlanırdık. Kızım adeta özel kurs gibi eğitim alıyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
