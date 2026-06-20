Mersin'de YKS TYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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Mersin'de YKS TYT Sınavı Başladı

Mersin\'de YKS TYT Sınavı Başladı
20.06.2026 11:46
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Mersin'de YKS'nin ilk oturumu TYT, adayların son dakikalarında yetiştiği anlarla başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bazı adaylar son dakikalarda yetişirken, bir aday kapı kapandığı anda gelerek saniyelerle sınava girmeyi başardı.

YKS'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Mersin'de de sabah erken saatlerden itibaren öğrenciler aileleri ile okullara geldi. Birçok aday önceden gelerek içeri girerken, güvenlik görevlileri ile sorumluların sürekli uyarı yaptığı okullarda bazı adaylar son dakikalarda sınava yetişti. Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ile Erdem Meslek Yüksek Okulu'na da saat 10.00'a tam kapı kapanırken koşarak gelen bazı öğrenciler saniyelerle içeri girebildi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda beklemeye başladı.

Sınava giren adayları Erdemli Fen Lisesi'ne getiren Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma, herkesin gönlüne göre iyi puan alarak başarılı olmasını dilediklerini söyledi.

Çocuğunu sınava getiren Kurtuluş Köşker ise, "Lise 1'den beridir bu işe hazırlanıyor. Ancak son bir senedir daha profesyonel özel ders aldı. Eğitim koçuyla beraber eksiklerini tamamlamaya çalıştı. Ayrıca da sınav merkezlerine sınavlara gitti. Şimdi de bekliyoruz bakalım. Yani ektiğini biçecek inşallah" dedi.

Bir veli olarak çocuğunu beklediğini anlatan Gülistan Sevim, "Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim haklarında hayırlısını eylesin. Dilerim umdukları sonucu alırlar. Hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Mersin'de YKS TYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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