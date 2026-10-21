Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, Tarsus'ta özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, Tarsus'ta özel öğrencilerle bir araya geldi

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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Özdemirci, Tarsus\'ta özel öğrencilerle bir araya geldi
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Tarsus Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek sınıfları gezdi. Özdemirci, özel öğrencilerle sohbet edip okul idarecileri ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Tarsus Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim öğretim çalışmalarını yerinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Özdemirci, okul idarecileri ve özel eğitim öğretmenleriyle görüştü. Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri, uygulanan rehabilitasyon programları ve genel durum hakkında yetkililerden bilgi alan Özdemirci, özel eğitim alanında sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel öğrencilerle yakından ilgilendi

Okul bünyesindeki sınıfları ve uygulama atölyelerini gezen Özdemirci, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrencilerle samimi anlar yaşayan Özdemirci, özel eğitimin önemine ve bu alandaki çalışmaların hassasiyetine dikkat çekti.

Özel öğrencilerin gelişimine katkı sunan öğretmen ve okul yöneticilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özdemirci, eğitim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Ziyaret, okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan değerlendirme toplantısının ardından başarı dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
ÖzdemirciTarsusMersinGüncelEğitimSon Dakika

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