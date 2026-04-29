Minik kulaçlar Alleben\'de buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği", yüzlerce sporcunun katılımıyla Alleben Yüzme Havuzu'nda büyük bir coşkuya sahne oldu.

2026 yılı yüzme il faaliyet programı içerisinde yer alan organizasyona, 5-12 yaş aralığında 12 farklı kulüpten toplam 590 sporcu katıldı. Bayramın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilen etkinlikte minik yüzücüler hem eğlendi hem de performanslarını sergileme fırsatı buldu. Organizasyon sonunda tüm sporculara, katılım belgesi veya madalya takdim edilerek bu özel günleri taçlandırıldı.

İki günlük yoğun ve renkli program

İki gün süren şenlik boyunca yarışlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seans halinde gerçekleştirildi. Kelebek, sırtüstü, serbest, kurbağalama ve karışık stillerde düzenlenen yarışlar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 5-7 yaş grubundaki sporcular 25 ve 50 metre mesafelerde kulaç atarlarken, 8-12 yaş grubundaki yüzücüler 100 ve 200 metre yarışlarda mücadele ettiler.

Sporcu ve antrenörlerden tam not

Etkinliğe katılan sporcular hem yarışmanın heyecanını yaşadıklarını hem de bayramı farklı bir atmosferde kutlamanın mutluluğunu dile getirdiler. Antrenörler ise organizasyonun planlamasından uygulamasına kadar her detayın özenle hazırlandığını belirterek, çocukların gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Şenlik hem sporcular hem de teknik ekipler açısından yüksek memnuniyetle tamamlandı. - GAZİANTEP