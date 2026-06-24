Okulda Açık Hava Sineması Keyfi - Son Dakika
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Okulda Açık Hava Sineması Keyfi

Okulda Açık Hava Sineması Keyfi
24.06.2026 10:30
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Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu, 'Rüzgarı Dizginleyen Çocuk' filmiyle öğrenci ve velilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Etkinlik, değerler eğitimi ve sosyal gelişimi desteklemek amacıyla düzenlendi.

Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliğinde öğrenciler ve veliler unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilham verici hikayesiyle dikkat çeken "Rüzgarı Dizginleyen Çocuk" filmi izleyicilerle buluştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü değerler, üretkenlik, problem çözme ve azim gibi becerileri desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, bir çocuğun bilgi ve kararlılıkla yaşadığı topluma nasıl katkı sağlayabileceğini anlatan filmi büyük ilgiyle takip etti.

Açık havada gerçekleştirilen sinema gösterimi, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken ailelerin de okul ortamında bir araya gelmesine imkan sağladı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Okul sınıf öğretmeni Zafer Demirbilek tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerini destekleyen faaliyetlere önem verildiği belirtilerek, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu, öğrencilerin sanatla, kültürle ve hayatın içinden örneklerle buluşmasını sağlayan etkinliklerle eğitim ortamını zenginleştirmeyi sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

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