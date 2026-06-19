Mithatpaşa Ortaokulu'nda Tiyatro ve Sergi Coşkusu - Son Dakika
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Mithatpaşa Ortaokulu'nda Tiyatro ve Sergi Coşkusu

Mithatpaşa Ortaokulu\'nda Tiyatro ve Sergi Coşkusu
19.06.2026 16:00
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Emirdağ'da düzenlenen tiyatro gösterisi ve sergi, öğrencilerin yeteneklerini sergiledi.

Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu tarafından Emirdağ Aziziye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'tiyatro gösterisi ve yılsonu sergisi', izleyiciler ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Türkçe Öğretmeni Hamza Alıcı rehberliğinde düzenlenen ve öğrenciler tarafından sahnelenen 'Güldür Güldür Mithat Paşa' adlı tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşattı. Öğrencilerin sahnedeki başarılı ve performansları uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlik kapsamında; Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Kalkızoğlu ile Teknoloji Tasarım Öğretmeni Murat Keskin danışmanlığında hazırlanan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve yoğun beğeni topladı. Öğrencilerin hayal gücü ve üretkenliğini yansıtan çalışmalar katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyan etkinlik, öğrencilerin sanat yönlerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağladı. Tiyatro ve serginin bir arada sunulduğu program, katılımcılar tarafından tam not aldı. Program sonunda emeği geçen öğrenciler ve öğretmenler ödüllendirildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mithatpaşa Ortaokulu'nda Tiyatro ve Sergi Coşkusu - Son Dakika

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