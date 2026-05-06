Model Birleşmiş Milletler Konferansı Tamamlandı

06.05.2026 02:02
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansı, kapanış seremonisiyle sona erdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun başarılı bir simülasyonuna sahne olan kapanış programına, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci katıldı. Birçok farklı üniversiteden gelen öğrencilerin küresel meseleleri diplomatik bir çerçevede ele aldığı etkinlik, gençlerin vizyonunu ve analitik düşünme becerilerini ortaya koydu. Organizasyonun sonunda katılımcı gençlerle özel bir oturumda bir araya gelen Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci; girişimcilik kültürü, liderlik ve uluslararası farkındalık konularında görüşlerini ve tecrübelerini paylaştı.

"Gençlerimizin Vizyonuna İnanıyoruz"

Gençlerin uluslararası platformlardaki temsil yeteneğini geliştiren bu tür etkinliklerin iş dünyası ve toplumsal gelişim açısından taşıdığı öneme değinen Suci, ortaya konulan performansın geleceğe dair umutları artırdığını belirtti. Suci, "Gençlerimizin burada sergiledikleri bu vizyon ve donanımla ileride çok daha başarılı işlere imza atacağına inancımız tamdır. Girişimci ruhlarını liderlik vasıflarıyla birleştiren her bir gencimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

