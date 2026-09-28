MSKÜ\'de Gazze İçin Bilim Kafe etkinliğinde Ayçin Kantoğlu ve Dr. Ali Acar konuştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ), Gazze'de yaşananlara ilişkin bilimsel ve toplumsal farkındalığın ele alındığı "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Ayçin Kantoğlu ve Öğretim Görevlisi Dr. Ali Acar konuşmacı olarak yer aldı.

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliği, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.00'te Ali Rıza Hakses Kampüsü Camisi önünde gerçekleştirildi.

Bilim Kafe etkinliği kapsamında düzenlenen programda, Gazze'de yaşanan gelişmeler farklı boyutlarıyla ele alındı. Programda Ayçin Kantoğlu ile Öğretim Görevlisi Dr. Ali Acar konuşmacı olarak yer aldı.

Bilimsel bilgi ile toplumsal meselelerin buluşturulmasını amaçlayan etkinlikte, Gazze konusunda değerlendirmelerde bulunularak katılımcılarla bilgi ve görüş paylaşımında bulunuldu. Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve katkılarıyla tamamlandı.