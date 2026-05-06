MSKÜ'de Öğrenci Çalıştayı Düzenlendi

06.05.2026 02:50
MSKÜ Genç Kalite Topluluğu, kampüs yaşamı ve akademik süreçler üzerine öğrenci çalıştayı düzenledi.

MSKÜ'de, Genç Kalite Topluluğu tarafından Öğrenci Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, kampüs yaşamı ve akademik süreçler masaya yatırıldı.

Her fakülteden öğrencilerin katıldığı çalıştayda, öğrencilerin üniversiteye dair fikirlerini ifade edebildiği verimli bir platform oluşturulurken, kampüs yaşamı ve akademik süreçler masaya yatırıldı.

Daha iyi bir eğitim süreci için çalıştayda bir araya gelen öğrenciler, ortak sorunlara çözüm aradı.

Gruplar halinde fikirlerini paylaşan öğrenciler, eğitim müfredatı, eğitimin işleniş şekli, Erasmus, staj imkanları, spor faaliyetleri, öğrenci toplulukları ve imkanları, kütüphane, kantin ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının imkanları ve işleyişi gibi birçok konuyu ele aldı.

Öğrenciler, sorunlarını üniversite yönetimiyle paylaştı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve daire başkanlarıyla birlikte çalıştaya katılarak öğrencilerle bir araya geldi. "Rektör-Öğrenci Buluşması" gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenciler, üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurarak sorularını ilettiler ve önerilerini paylaştılar. Öğrencilerin sorunlarını bire bir dinleyen Rektör Prof. Kaçar, sorunların çözüm önerileri hakkında fikir alışverişi yaptı.

MSKÜ, öğrencilerin üniversite yaşamına katılımını artıran ve sorunlara yönelik yapıcı bir zemin oluşturan bu tür çalıştaylarla; öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını iyileştirmeyi, üniversite politikalarının öğrenci odaklı biçimde şekillendirmeyi ve yükseköğretimde katılımcı yönetim anlayışını güçlendirerek kalite kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

