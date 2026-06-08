MSKÜ Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında mezunlarını uğurladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 5 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çolak, öğrencilerine yeni hayatlarında başarılar diledi. Fakülte birincisi Cansu Çiv, mezun konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne ismini yerleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen mezuniyet töreninde, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.
Daha sonra öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.
Geleneksel kep atma seremonisiyle sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA
Son Dakika › Eğitim › MSKÜ Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?