MSKÜ Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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MSKÜ Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni

MSKÜ Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni
08.06.2026 12:25
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2025-2026 mezunları kep attı, başarı belgeleri verildi.

MSKÜ Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında mezunlarını uğurladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 5 Haziran 2026 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çolak, öğrencilerine yeni hayatlarında başarılar diledi. Fakülte birincisi Cansu Çiv, mezun konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne ismini yerleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen mezuniyet töreninde, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Daha sonra öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.

Geleneksel kep atma seremonisiyle sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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