MSKÜ, UI GreenMetric'te bir yılda dünyada 299., Türkiye'de 31. sıraya yükseldi - Son Dakika
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MSKÜ, UI GreenMetric'te bir yılda dünyada 299., Türkiye'de 31. sıraya yükseldi

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MSKÜ, UI GreenMetric\'te bir yılda dünyada 299., Türkiye\'de 31. sıraya yükseldi
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MSKÜ, UI GreenMetric'in 2025 değerlendirmesinde dünya sıralamasında 386'dan 299'a, Türkiye sıralamasında 41'den 31'e çıktı. Bir yılda dünyada 87, Türkiye'de 10 basamak kazanan üniversite, dünyada üst yüzde 14,8'lik, Türkiye'de üst yüzde 20,4'lük dilime girdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiren ve karşılaştırmasını yapan UI GreenMetric sıralamasında 2025 yılına göre önemli bir yükseliş gösterdi.

Geçen yıl dünya genelinde bin 745 üniversite arasında 386. sırada ve üst yüzde 22'lik dilimde yer alan MSKÜ, bu yıl 2 bin 16 üniversite arasında 299. sıraya yükselerek dünya genelinde üst yüzde 14,8'lik dilime girdi. Türkiye'de ise geçen yıl 142 üniversite arasında 41. ve üst yüzde 29'luk dilimdeyken, bu yıl 152 üniversite arasında 31. sıraya yükselerek üst yüzde 20,4'lük dilimde yer aldı.

Bir yılda önemli yükseliş

Böylece MSKÜ, bir yılda dünya sıralamasında 87 basamak, Türkiye sıralamasında ise 10 basamak yükselirken; izafi başarısını dünya genelinde yaklaşık 7,3, Türkiye'de ise 8,5 yüzde puan geliştirdi.

UI GreenMetric nedir?

2010 yılında başlatılan, Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiren ve karşılaştırmasını yapan sıralamadır. UI GreenMetric; yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kullanımı, ulaşım ile eğitim ve araştırma başlıkları altında üniversitelerin sürdürülebilirlik performansını bütüncül olarak değerlendirmektedir.

Kaynak: İHA
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