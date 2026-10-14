MSKÜ, YÖKAK'ın Değerlendirici Derinleşme Eğitimi'ne 16 Ekim Cuma ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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MSKÜ, YÖKAK'ın Değerlendirici Derinleşme Eğitimi'ne 16 Ekim Cuma ev sahipliği yapacak

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MSKÜ, YÖKAK\'ın Değerlendirici Derinleşme Eğitimi\'ne 16 Ekim Cuma ev sahipliği yapacak
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YÖKAK'ın 2026 Yılı Değerlendirici Derinleşme Eğitimi, 16 Ekim Cuma günü MSKÜ'de düzenlenecek. Üniversite ve kurum temsilcilerinin katılacağı programda değerlendiricilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak kalite anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

YÖKAK'ın 2026 Yılı "Değerlendirici Derinleşme Eğitimi" 16 Ekim Cuma günü MSKÜ'de gerçekleştirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), yükseköğretimde kalite güvencesi ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve değerlendirme süreçlerinde görev alan değerlendiricilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 2026 Yılı "Değerlendirici Derinleşme Eğitimi", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Farklı üniversite ve kurumlardan akademik, idari ve sektör temsilcileri bu eğitimde bir araya gelecek.

Program kapsamında değerlendiricilerin değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, deneyim paylaşımının artırılması ve ortak kalite anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

MSKÜ ve YÖKAK yönetimi bir araya gelecek

Programın açılış konuşmalarını MSKÜ Rektöü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yapacak. YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, "YÖKAK Tanıtımı ve Değerlendirme Terminolojisi" hakkında bilgi verirken, eğitim programına ilişkin detaylar Prof. Dr. Yunus Nadi Yüksek tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

Programda katılımcılar, değerlendirme süreçlerine yönelik uygulamalı çalışmalarda bir araya gelecek. Eğitim programında değerlendiricilerin kalite ölçütlerini doğru yorumlama, güçlü ve gelişmeye açık yönleri belirleme, kanıta dayalı öneriler geliştirme gibi becerilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, "Güçlü ve Gelişmeye Açık Yönleri Bulalım" etkinliğiyle değerlendiricilere değerlendirme süreçlerine yönelik çalışmalar aktarılacak.

Programda, "Kime, ne soralım?" başlıklı ikinci etkinlikle değerlendirme sürecinde doğru soruların oluşturulması ve bilgiye ulaşma yöntemleri üzerinde durulacak. Ardından gerçekleştirilecek "Hangi kanıta ihtiyaç var?" etkinliğiyle, değerlendirmelerde kullanılacak kanıtların belirlenmesine yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek.

PUKÖ Döngüsü Uygulanacak

Programın ilerleyen bölümünde "PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Etiketleme Çalışması" gerçekleştirilecek. Çalışmanın ardından "Çıkış Bildirimi Nasıl Olmalı?" başlığı altında değerlendirme sürecinin çıktılarının nasıl yapılandırılması gerektiği ele alınacak.

Son bölümde ise katılımcılar sınava tabi tutulacak. Program, memnuniyet anketinin tamamlanmasının ardından sona erecek.

MSKÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, yükseköğretimde kalite güvencesinin geliştirilmesine yönelik akademik ve kurumsal deneyimlerin paylaşılmasına zemin hazırlayacak.

Kaynak: İHA
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