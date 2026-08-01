MTAL Toplantısıyla Sanayi-Eğitim İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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MTAL Toplantısıyla Sanayi-Eğitim İş Birliği Güçleniyor

MTAL Toplantısıyla Sanayi-Eğitim İş Birliği Güçleniyor
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Kütahya'da mesleki eğitimin niteliği, sanayi ile iş birliği ve istihdam imkanları değerlendirildi.

TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Protokol Yürütme Kurulu Toplantısı, okulun eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, sanayi ile eğitim arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve gündem maddelerini görüşmek amacıyla gerçekleştirildi.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Sezer, Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kesgin katıldı.

Toplantıda, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınırken, mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Katılımcılar, mesleki eğitimin iş dünyasının beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, okul ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik projeler, uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve öğrencilerin üretim süreçlerine daha fazla entegre edilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, okulun fiziki ve akademik gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ile geleceğe dönük planlamalar değerlendirilirken, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesinin Kütahya sanayisinin rekabet gücünü artıracağına ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MTAL Toplantısıyla Sanayi-Eğitim İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

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