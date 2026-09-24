Mudurnu'da 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine biyogüvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine biyogüvenlik eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudurnu\'da 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine biyogüvenlik eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Mudurnu'da düzenlenen toplantıda 329 ticari kanatlı yetiştiricisine hastalıkların önlenmesi ve biyogüvenlik kuralları anlatıldı. İstişare bölümünde muhtarlar ve üreticilerle kırsal kalkınma projeleri ve talepler görüşüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde faaliyet gösteren 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine yönelik hastalıkların önlenmesi ve biyogüvenlik kuralları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mudurnu'da gerçekleştirilen program kapsamında ilçedeki 329 üreticiye, ticari işletmelerde alınması gereken biyogüvenlik standartları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen etkinlikte tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapan ticari işletmelerin uyması gereken sağlık ve teknik şartlar masaya yatırıldı. Uzmanlar tarafından üreticilere, kanatlı hayvan hastalıklarının önlenmesi için uygulanması zorunlu olan biyogüvenlik kuralları ile tesislerin sahip olması gereken teknik altyapı ihtiyaçları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirme sunumlarının ardından toplantı, istişare bölümüyle devam etti. Mudurnu'nun tarımsal potansiyelini daha da artırmaya yönelik hayata geçirilecek projeler, tesis yatırımları ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında muhtarlar ve üreticilerle görüş alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı diyalog şeklinde ilerleyen programda, köylerde yaşanan sorunlar ve üreticilerin talepleri yetkililer tarafından tek tek not alınarak çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Samet Berberoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Karacakaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşgın, bölge muhtarları, üreticiler ve basın mensupları katılım sağladı.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikMudurnuGüncelEğitimBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:34:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Mudurnu'da 329 ticari kanatlı hayvan yetiştiricisine biyogüvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei