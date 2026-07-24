Müftü Güvenir Yaz Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Güvenir, öğrencilere, ailelere ve görev yapan din görevlilerine teşekkür etti.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, 6 Temmuz'da başlayan Yaz Kur'an Kurslarının ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun katılımla devam ettiğini belirterek kurslarda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Avşar Mahallesi Merkez Camii, Avşar Mahallesi Baraj Camii ile Çimentepe Mahallesi Camii'ndeki Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret eden Müftü Güvenir, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kurslarda verilen eğitimler hakkında görevli din görevlilerinden bilgi alan Güvenir, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenme heyecanına ortak oldu.

Ziyaretlerde konuşan İlçe Müftüsü Metin Güvenir, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, kurslara katılım sağlayan tüm öğrencilere, çocuklarını kurslara yönlendiren ailelere ve büyük özveriyle görev yapan Kur'an kursu öğreticileri ile din görevlilerine teşekkür etti.