Muğla\'da kamu personeli dezenformasyon ve yapay zeka eğitiminde buluştu

Muğla'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı başladı. Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerde dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka araçlarına, CİMER ve halkla ilişkilerden kriz yönetimine kadar birçok konu ele alınıyor.

Muğla'da kamu hizmetlerinde iletişim kalitesinin artırılması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu kurumlarının iletişim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi.

Valilik himayesinde ve İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı iki gün boyunca devam edecek.

Eğitimlerde, dijital iletişim çağında kamu kurumlarının karşılaştığı güncel iletişim sorunları ve çözüm yöntemleri ele alınırken, kamu personelinin vatandaşlarla daha etkili ve doğru iletişim kurmasına yönelik bilgiler aktarılıyor.

Dezenformasyonla mücadele ve yapay zeka eğitimi

Program kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" başlığında dijital mecralarda doğru bilginin zamanında ve güvenilir şekilde aktarılması, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin tespit edilmesi konuları değerlendiriliyor.

"Yapay Zeka Araçları" eğitiminde ise yeni nesil teknolojilerin araştırma, bilgiye erişim ve bilgilerin sentezlenmesi süreçlerinde etkin şekilde kullanılmasına ilişkin uygulamalar ele alınıyor.

"CİMER ve Halkla İlişkiler" başlığında vatandaş odaklı, hızlı ve çözüm üreten iletişim süreçleri üzerinde durulurken, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Kriz anlarında etkin iletişim vurgusu

Eğitimlerin bir diğer önemli başlığını ise "Kriz Yönetimi" oluşturuyor. Afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, doğru bilginin hızlı şekilde kamuoyuna aktarılması ve kurumsal itibarın korunmasına yönelik iletişim yöntemleri değerlendiriliyor.

Programla birlikte kamu hizmetlerinin iletişim boyutunun güçlendirilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amaçlanıyor.