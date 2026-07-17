Muğla Enstitüsü'nde Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Enstitüsü'nde Yapay Zeka Eğitimi

Muğla Enstitüsü\'nde Yapay Zeka Eğitimi
17.07.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, yapay zeka okuryazarlığı eğitimini tamamladı, dijital yetkinlik artırıldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlediği "Yapay Zeka Okuryazarlığı" eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitimde, geleneksel üretimin dijital dünyayla entegrasyonu masaya yatırıldı.

Geleneksel kültür mirasını yaşatırken çağın dijital ihtiyaçlarına da ayak uydurmayı hedefleyen Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, önemli bir projeye daha imza attı. Enstitü bünyesinde yürütülen "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, kurum personeline yönelik kapsamlı bir "Yapay Zeka Okuryazarlığı" eğitimi düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Enformatik Biriminde gerçekleştirilen eğitim, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla hayat buldu. Prof. Dr. Müge Adnan koordinasyonunda yürütülen programda; Öğr. Gör. Dr. Nurhayat Kocatürk Kapucu ve Öğr. Gör. Cansu Altunsaban Yerlikaya eğitmen olarak görev aldı.

Hem teorik bilgilerin aktarıldığı hem de uygulamalı atölyelerin yapıldığı eğitim programında, enstitü personelinin dijital dünyadaki yetkinliklerini artıracak şu kritik başlıklar ele alındı: Yapay zeka okuryazarlığı ve temel kavramlar, Yapay zeka destekli dijital içerik üretimi, Dijital ortamlarda sanal sergi oluşturma teknikleri, tasarım süreçlerinde yenilikçi yapay zeka araçlarının kullanımı.

Eğitim programının ardından Muğla Olgunlaşma Enstitüsü yönetimi, kurumsal gelişime katkı sunan paydaşlara teşekkür etti. Yapılan açıklamada; "Kurumsal kapasitemizi artırmak adına düzenlediğimiz bu anlamlı eğitimimize çok değerli katkılar sunan akademisyenlerimize ve eğitime yoğun katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muğla Enstitüsü'nde Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:08:06. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Enstitüsü'nde Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.