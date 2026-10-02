Muğla Köyceğiz'de anaokulu öğrencilerine gıda israfı ve güvenliği dersi verildi - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de anaokulu öğrencilerine gıda israfı ve güvenliği dersi verildi

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Muğla Köyceğiz\'de anaokulu öğrencilerine gıda israfı ve güvenliği dersi verildi
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Muğla Köyceğiz'de anaokulu öğrencilerine gıda güvenliği ve israfı eğitimi verildi. Eğitimde güvenilir gıda, tehlikelerden korunma, el yıkama ve uygun sıcaklıkta muhafaza anlatıldı; israfın önlenmesinin gelecekte gıdaya erişim için hayati olduğu vurgulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anaokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı' konusunda eğitim verildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Köyceğiz Anaokulu iş birliğiyle düzenlenen programda, Köyceğiz Anaokulu öğrencilerine yönelik "Gıda Güvenirliliği ve Gıda İsrafı" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, eğitimde güvenilir gıdanın ne anlama geldiği, gıdada oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca el yıkamanın önemi ve gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gibi temel hijyen kurallarına dikkat çekilerek gıda israfının önlenmesinin, gelecekte gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İHA
KöyceğizEğitimMuğlaÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de anaokulu öğrencilerine gıda israfı ve güvenliği dersi verildi - Son Dakika
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