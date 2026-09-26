Muğla Menteşe'de Yeşilyurt Ortaokulu öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluştu - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de Yeşilyurt Ortaokulu öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluştu

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Muğla Menteşe\'de Yeşilyurt Ortaokulu öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluştu
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TÜBİTAK 4009 kapsamında Muğla BİLSEM koordinesindeki projeyle Menteşe'deki Yeşilyurt Ortaokulu öğrencilerine bilim ve teknoloji etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler gözlemi, sanal gerçeklik ve uçuş simülasyonu deneyimlerken velilere dijital bağımlılık eğitimi verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4009 Bilim ve Toplum Destekleme Programı kapsamında, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesinde yürütülen "Köye Bilim ve Teknoloji Götürüyoruz" projesi çerçevesinde, Menteşe ilçesindeki Yeşilyurt Ortaokulu öğrencilerine yönelik bilim ve teknoloji etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve keşfetme becerilerinin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte, öğrenciler farklı bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı çalışmalara katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri ve uzman eğitmenlerin eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, gökyüzü gözlemi, mikroskopik incelemeler, sanal gerçeklik uygulamaları ve uçuş simülasyonu gibi çeşitli bilimsel etkinlikleri deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında öğrencilerin bilime yönelik ilgilerinin artırılması ve bilimsel gelişmelere yönelik farkındalıklarının güçlendirilmesi hedeflenirken, velilere yönelik dijital bağımlılık konusunda bilgilendirici eğitimlere de yer verildi. "Köye Bilim ve Teknoloji Götürüyoruz" projesiyle bilim ve teknolojinin kırsal bölgelerde öğrenim gören öğrencilerle buluşturularak, öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Etkinliğin sonunda projeye katkı sunan öğretmen, akademisyen, uzman eğitmen ve paydaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
EtkinliklerYeşilyurtTeknolojiTübitakEğitimBilimMuğlaSon Dakika

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