Muhtarlara Sağlık Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhtarlara Sağlık Eğitimi Verildi

Muhtarlara Sağlık Eğitimi Verildi
30.06.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçakoca'da muhtarlara, Kırım Kongo ve yenidoğan tarama programları hakkında eğitim düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca Muhtarlar Derneği'nde muhtarlara yönelik sağlık eğitimi programı düzenlendi.

Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Uzman Dr. Esin Sıddıkoğlu Günal tarafından verilen eğitimde, sıtma ile özellikle yaz aylarında görülme riski artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programda hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve tedavi süreçleri ele alındı.

Eğitimin bir diğer başlığını ise yenidoğan tarama programı oluşturdu. Katılımcılara, yenidoğan döneminde uygulanan tarama programlarının bebek sağlığı açısından taşıdığı önem, erken teşhisin sağlayacağı avantajlar ve tarama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Programın sonunda, mahallelerde vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla muhtarlara, camilerde kullanılmak üzere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Yenidoğan Tarama Programı ve aşırı sıcaklardan korunma konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yenidoğan, Akçakoca, Sağlık, Eğitim, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muhtarlara Sağlık Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 10:27:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Muhtarlara Sağlık Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.